Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials steigt am Vormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 177,70 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 177,70 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 178,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 177,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.424 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.03.2025 auf bis zu 181,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 85,60 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 51,83 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,36 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 162,42 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 13,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

