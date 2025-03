Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 181,45 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 181,45 EUR zu. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 182,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.875 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 182,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,36 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 162,42 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 13,06 EUR je Aktie.

