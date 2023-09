Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 72,68 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,88 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 88.038 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,78 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 38,73 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 46,71 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,23 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.427,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.11.2024 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 9,86 EUR je Aktie aus.

