Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 72,40 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Heidelberg Materials-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 72,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 72,88 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,06 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 182.922 Heidelberg Materials-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,78 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 6,92 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 82,23 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Heidelberg Materials die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 9,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

