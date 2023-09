Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Vormittag fester

Heidelberg Materials im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 72,50 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 72,50 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.695 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 7,28 Prozent Luft nach oben. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 46,58 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,23 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent auf 5.293,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Heidelberg Materials dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

