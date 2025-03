Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagvormittag im Minus

Heidelberg Materials im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 164,90 EUR.

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 164,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 164,90 EUR aus. Mit einem Wert von 165,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 28.841 Aktien.

Am 26.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 10,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,74 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 168,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 13,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

