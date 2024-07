Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 99,88 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 99,88 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 100,45 EUR zu. Bei 99,76 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,15 EUR. Bisher wurden heute 13.382 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 3,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 34,68 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,28 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,33 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,58 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

