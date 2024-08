Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Heidelberg Materials-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 95,38 EUR.

Bei der Heidelberg Materials-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 95,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 95,46 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,10 EUR nach. Mit einem Wert von 95,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.352 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 103,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 8,62 Prozent wieder erreichen. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,26 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Heidelberg Materials.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

