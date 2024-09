Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 98,50 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 98,50 EUR ab. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.956 Heidelberg Materials-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Gewinne von 5,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 33,77 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 EUR aus. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 116,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,22 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

