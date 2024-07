Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verliert am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 96,34 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 1,5 Prozent auf 96,34 EUR nach. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 96,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,50 EUR. Bisher wurden heute 84.642 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. 7,54 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 65,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 47,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,28 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,08 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie schwach: Markterwartungen nicht ganz erreicht

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain