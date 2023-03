HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Vormittag mit Einbußen

Das Papier von HeidelbergCement befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 63,14 EUR ab. Die HeidelbergCement-Aktie sank bis auf 63,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,66 EUR. Von der HeidelbergCement-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.285 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 66,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,25 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 38,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Verlust von 63,03 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,37 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HeidelbergCement am 23.02.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.523,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HeidelbergCement einen Umsatz von 5.058,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte HeidelbergCement die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HeidelbergCement im Jahr 2023 8,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie leichter: Heidelberg Materials verspricht höhere Dividende

CRH-Aktie mit Kurssprung: Irischer Baustoffhersteller CRH erhöht Gewinn

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement