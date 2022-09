HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 23,50 EUR

-2,73% Charts

News

Analysen

Die HelloFresh-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 23,47 EUR abwärts. Die HelloFresh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,03 EUR ab. Bei 23,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der HelloFresh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 434.425 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 97,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HelloFresh-Aktie 75,93 Prozent zulegen. Bei 23,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,91 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,79 EUR.

HelloFresh veröffentlichte am 15.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HelloFresh im vergangenen Quartal 1.957,10 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HelloFresh 1.555,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte HelloFresh am 27.10.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können HelloFresh-Anleger Experten zufolge am 07.11.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass HelloFresh im Jahr 2022 1,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

So schätzen Analysten die HelloFresh-Aktie ein

HelloFresh- und Delivery Hero-Aktien gefragt: Just Eat Takeaway.com hebt Stimmung

Neuaufstellung im September: Rheinmetall- und Siemens Energy-Aktien rangeln um möglichen Platz im DAX

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

Bildquellen: HelloFresh SE