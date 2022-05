HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Montagvormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 39,07 EUR

Die HelloFresh-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 39,90 EUR abwärts. Der Kurs der HelloFresh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,85 EUR nach. Bei 40,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 64.943 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HelloFresh-Aktie derzeit noch 59,08 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,69 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HelloFresh-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,61 EUR aus.

HelloFresh veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HelloFresh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.915,00 EUR im Vergleich zu 1.108,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die HelloFresh-Bilanz für Q2 2022 wird am 15.08.2022 erwartet. HelloFresh dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.05.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HelloFresh im Jahr 2023 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

