HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittwochnachmittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die HelloFresh-Papiere um 04:22 Uhr 3,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die HelloFresh-Aktie sogar auf 28,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 732.087 HelloFresh-Aktien.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 70,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2022 bei 24,57 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HelloFresh-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 59,71 EUR an.

Am 28.04.2022 legte HelloFresh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das vergangene Quartal hat HelloFresh mit einem Umsatz von insgesamt 1.915,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.108,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 72,79 Prozent gesteigert.

HelloFresh wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 15.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von HelloFresh.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,19 EUR je Aktie belaufen.

