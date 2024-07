HelloFresh Aktie News: Anleger greifen bei HelloFresh am Freitagvormittag zu

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HelloFresh. Zuletzt ging es für das HelloFresh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 6,17 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das HelloFresh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 6,17 EUR. Der Kurs der HelloFresh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,34 EUR zu. Bei 6,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 258.126 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 34,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 456,89 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

HelloFresh-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,00 EUR je HelloFresh-Aktie aus.

HelloFresh gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. HelloFresh hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte HelloFresh möglicherweise am 19.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,427 EUR je HelloFresh-Aktie.



