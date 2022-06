HelloFresh Aktie News: HelloFresh springt am Nachmittag hoch

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 36,85 EUR

7,12% Charts

News

Analysen

Um 06.06.2022 16:22:00 Uhr stieg die HelloFresh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,7 Prozent auf 36,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HelloFresh-Aktie bei 36,86 EUR. Bei 34,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten HelloFresh-Aktien beläuft sich auf 465.713 Stück.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 97,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HelloFresh-Aktie derzeit noch 62,54 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,60 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,35 Prozent würde die HelloFresh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HelloFresh-Aktie bei 74,61 EUR.

HelloFresh ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.915,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.442,90 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.08.2022 veröffentlicht. HelloFresh dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HelloFresh im Jahr 2023 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

HelloFresh-Aktie im Plus: Übernahme von Logistiksoftware und Mitarbeiter von iX-Tech

Mai 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur HelloFresh-Aktie

Attraktive Aktien: Diese Unternehmen sind gut gegen die Inflation gerüstet

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

Bildquellen: HelloFresh SE