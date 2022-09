HelloFresh Aktie News: HelloFresh tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 24,60 EUR

Die HelloFresh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr bei 24,95 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die HelloFresh-Aktie bis auf 25,12 EUR. Im Tief verlor die HelloFresh-Aktie bis auf 24,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,59 EUR. Bisher wurden heute 515.655 HelloFresh-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 97,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HelloFresh-Aktie ist somit 74,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2022 Kursverluste bis auf 22,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,79 EUR.

HelloFresh gewährte am 15.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte HelloFresh einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.957,10 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.555,00 EUR in den Büchern standen.

HelloFresh wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können HelloFresh-Anleger Experten zufolge am 07.11.2023 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem HelloFresh-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

