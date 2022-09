HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 24,61 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 24,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HelloFresh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,29 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 649.007 HelloFresh-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 97,50 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HelloFresh-Aktie 74,58 Prozent zulegen. Am 05.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,40 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,79 EUR für die HelloFresh-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HelloFresh am 15.08.2022. HelloFresh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.957,10 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.555,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die HelloFresh-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Schätzungsweise am 07.11.2023 dürfte HelloFresh die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass HelloFresh ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

