HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Dienstagvormittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von HelloFresh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12.07.2022 09:22:00 Uhr 2,2 Prozent auf 32,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die HelloFresh-Aktie bis auf 32,30 EUR. Bei 32,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75.379 HelloFresh-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 97,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 66,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2022 bei 27,02 EUR. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 19,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,21 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HelloFresh am 28.04.2022. Der Umsatz lag bei 1.915,40 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 72,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.108,50 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.08.2022 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. HelloFresh dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HelloFresh-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2022 aus.

