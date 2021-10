HelloFresh Aktie News: HelloFresh mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 82,82 EUR

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 82,58 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.496 Punkten steht. Die HelloFresh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,12 EUR aus. Bei 82,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103.355 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Bei 97,38 EUR markierte der Titel am 25.08.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 10.11.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 90,34 EUR für die HelloFresh-Aktie aus. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass HelloFresh ein EPS in Höhe von 1,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

HelloFresh SE ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Die Lieferungen können individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen wird von HelloFresh übernommen. Abonnenten des Services können jede Woche aus verschiedenen Gerichten auswählen und sparen sich den Weg zum Supermarkt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Berlin und HelloFresh unterhält weitere Büros in New York, London, Amsterdam, Sydney, Auckland, Paris, Kopenhagen und Toronto.

