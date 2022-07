HelloFresh Aktie News: HelloFresh gibt am Mittwochnachmittag deutlich nach

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 29,66 EUR

-9,27% Charts

News

Analysen

Die HelloFresh-Aktie gab im XETRA-Handel um 20.07.2022 16:22:00 Uhr um 6,5 Prozent auf 30,89 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die HelloFresh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,84 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.674.053 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 97,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HelloFresh-Aktie derzeit noch 68,32 Prozent Luft nach oben. Bei 27,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,32 Prozent würde die HelloFresh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 65,71 EUR an.

Am 28.04.2022 legte HelloFresh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HelloFresh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.915,40 EUR im Vergleich zu 1.108,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.08.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 15.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Delivery Hero-Aktie unter Druck: Abstufung belastet Delivery Hero

Rocket Internet-Chef Oliver Samwer - eine Kurzbiografie

Just Eat Takeaway-Aktie zweistellig fester: Amazon sichert sich Option für GrubHub-Beteiligung

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

Bildquellen: HelloFresh SE