HelloFresh Aktie News: HelloFresh mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 52,68 EUR

-2,41% Charts

News

Analysen

Der HelloFresh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 52,52 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.122 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Das Tagestief markierte die HelloFresh-Aktie bei 51,62 EUR. Bei 53,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 226.074 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,50 EUR an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2022 Kursverluste bis auf 51,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die HelloFresh-Aktie im Durchschnitt mit 91,07 EUR. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je HelloFresh-Aktie.

HelloFresh SE ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Die Lieferungen können individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen wird von HelloFresh übernommen. Abonnenten des Services können jede Woche aus verschiedenen Gerichten auswählen und sparen sich den Weg zum Supermarkt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Berlin und HelloFresh unterhält weitere Büros in New York, London, Amsterdam, Sydney, Auckland, Paris, Kopenhagen und Toronto.

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Sartorius, Zalando und Co.: Aktien von Corona-Gewinnern immer tiefer in der Krise

HelloFresh-Aktien setzen sich weiter vom Tief seit März 2021 ab

Netflix-Manager & Co.: FinTech Bitpanda holt sich Experten an Bord

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HelloFresh Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HelloFresh

Bildquellen: HelloFresh SE