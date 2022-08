HelloFresh Aktie News: HelloFresh verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 24,56 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die HelloFresh-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 24,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HelloFresh-Aktie bei 24,82 EUR. Bei 24,11 EUR markierte die HelloFresh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 309.372 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 97,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 74,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.08.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,11 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,87 Prozent würde die HelloFresh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,79 EUR je HelloFresh-Aktie an.

HelloFresh veröffentlichte am 15.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HelloFresh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.957,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.555,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von HelloFresh wird am 27.10.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der HelloFresh-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 07.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HelloFresh einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Bildquellen: HelloFresh SE