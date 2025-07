AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp nach gutem Lauf schwach - Tarifvertrag kein Treiber

thyssenkrupp-Aktie: Nach gestrigem Plus nun Gewinnmitnahmen

thyssenkrupp-Aktie nähert sich 10-Euro-Marke: Modernste Stahlanlagen in Betrieb genommen

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp reagiert am Mittag positiv

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Freitagshandel in Wien: ATX verbucht schlussendlich Abschläge

Verluste in Wien: ATX Prime beginnt Montagshandel in der Verlustzone

Handel in Wien: ATX sackt zum Start des Montagshandels ab

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Andritz von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingefahren

Börse Frankfurt in Rot: SDAX liegt am Mittag im Minus

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verliert mittags

Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag leichter

Heute im Fokus

secunet-Umsatz steigt deutlich an. Clara rudert zurück - Quantencomputing-Fantasie geplatzt. Neues Produktionszentrum treibt DroneShield-Aktie auf Rekordhoch. Credit Agricole will Anteil an Banco BPM auf über 20 Prozent erhöhen. Bayer erhält US-Zulassung für Kerendia gegen bestimmte Herzerkrankung. thyssenkrupp Steel läutet tiefgreifenden Umbau ein - mit kräftigen Lohneinbussen für Stahlarbeiter. Drägerwerk-Gewinn bricht ein.