thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 11,12 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 11,12 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 10,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.316.752 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,42 EUR an. 2,70 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte thyssenkrupp die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,497 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

