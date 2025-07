thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 10,70 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 10,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 10,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 1.110.057 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 11,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Abschläge von 74,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,83 EUR an.

Am 15.05.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 EUR, nach -0,13 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,497 EUR je Aktie.

