Handel in Wien: ATX Prime notiert am Mittag im Plus

Wiener Börse-Handel im Fokus

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent stärker bei 2.240,06 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 2.232,08 Punkten, nach 2.232,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2.232,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.244,37 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,695 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.196,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1.974,73 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2024, einen Stand von 1.841,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 22,68 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2.266,86 Punkten. Bei 1.745,07 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,70 Prozent auf 21,00 EUR), Andritz (+ 2,32 Prozent auf 63,95 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,06 Prozent auf 19,80 EUR), UBM Development (+ 2,00 Prozent auf 20,40 EUR) und PORR (+ 1,53 Prozent auf 29,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Kapsch TrafficCom (-3,38 Prozent auf 6,86 EUR), ZUMTOBEL (-2,54 Prozent auf 4,81 EUR), Flughafen Wien (-1,89 Prozent auf 51,80 EUR), OMV (-0,96 Prozent auf 45,50 EUR) und Verbund (-0,77 Prozent auf 64,60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 59.596 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 28,896 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,55 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,52 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net