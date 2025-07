thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagvormittag mit KursVerlusten

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 11,00 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 11,00 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 10,89 EUR. Bei 10,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 338.076 thyssenkrupp-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2025 auf bis zu 11,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 3,77 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Mit einem Kursverlust von 74,84 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,00 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,497 EUR in den Büchern stehen haben wird.

