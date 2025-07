thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 10,97 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,97 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 10,89 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 217.120 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 11,17 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 1,82 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 74,76 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,00 EUR an.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,497 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

