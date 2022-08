HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Dienstagvormittag billiger

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 25,37 EUR

Das Papier von HelloFresh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 24,59 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die HelloFresh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,40 EUR aus. Bei 24,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der HelloFresh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.028 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 97,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HelloFresh-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,09 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HelloFresh-Aktie derzeit noch 2,08 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,79 EUR.

HelloFresh ließ sich am 15.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.957,10 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.555,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte HelloFresh am 27.10.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von HelloFresh rechnen Experten am 07.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HelloFresh-Aktie in Höhe von 1,17 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

