HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 24,53 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die HelloFresh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 24,81 EUR ab. Die HelloFresh-Aktie sank bis auf 24,74 EUR. Bei 24,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.599 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,55 Prozent. Am 29.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,09 EUR ab. Der derzeitige Kurs der HelloFresh-Aktie liegt somit 2,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,79 EUR aus.

Am 15.08.2022 hat HelloFresh die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HelloFresh 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.957,10 EUR – ein Plus von 25,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HelloFresh 1.555,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von HelloFresh veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der HelloFresh-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 07.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass HelloFresh im Jahr 2022 1,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

