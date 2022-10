Hellofresh startet in Irland

Trading Idee

Die Aktien von HelloFresh befinden sich in einem langfristigen Abwärtstrend und könnten die jüngste Erholung im Bereich des 10er-EMA im Tageschart beendet haben. Am Freitag gingen die Titel mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper direkt am 10er-EMA aus dem Handel.