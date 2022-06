Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Henkel vz-Aktie musste um 01.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 63,04 EUR abwärts. Bei 63,02 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 64,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 265.799 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 33,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,56 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 11,46 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 73,38 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.271,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.968,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Henkel vz am 15.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Henkel vz.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,26 EUR fest.

