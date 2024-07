Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Vormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 83,48 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,70 EUR. Bei 83,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.887 Henkel vz-Aktien.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 2,64 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (65,88 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,64 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,10 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

