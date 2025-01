Henkel vz Aktie News: Henkel vz wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Kurs der Henkel vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 84,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 84,32 EUR ab. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 83,80 EUR ein. Bei 84,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 109.899 Henkel vz-Aktien.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 86,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,08 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 66,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,40 EUR.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr abgeworfen

Experten sehen bei Henkel vz-Aktie Potenzial

Henkel vz-Analyse: Bernstein Research stuft Henkel vz-Aktie mit Market-Perform ein