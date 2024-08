Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagnachmittag im Minusbereich

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 77,92 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 77,92 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 77,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 125.176 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 18,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,96 EUR. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 82,36 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

