Henkel vz Aktie News: Henkel vz kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Henkel vz hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 81,96 EUR.

Die Henkel vz-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 81,96 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,20 EUR an. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 81,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.320 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 4,41 Prozent niedriger. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR. Mit Abgaben von 19,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,97 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,20 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

