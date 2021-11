Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich fester

Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 78,24 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.867 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 78,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 78,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.340 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.04.2021 erreicht. Am 29.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 75,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,77 EUR. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,04 EUR je Henkel vz-Aktie.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

