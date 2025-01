Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Henkel vz-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 83,06 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 83,06 EUR ab. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,40 EUR nach. Bei 82,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.569 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 86,92 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Mit Abgaben von 19,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,96 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 85,40 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 vorlegen. Henkel vz dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,33 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

