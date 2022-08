Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:22 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 62,98 EUR zu. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 63,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97.522 Henkel vz-Aktien.

Am 12.08.2021 markierte das Papier bei 88,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 29,20 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 56,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2022). Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 11,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,93 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.05.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.092,00 EUR im Vergleich zu 4.999,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 15.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 10.08.2023 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 3,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA