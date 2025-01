Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Henkel vz zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 83,26 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 83,26 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,42 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 75.193 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 86,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 24,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,40 EUR an.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 11.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

