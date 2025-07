Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Nachmittag freundlich

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 67,64 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 67,64 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 67,70 EUR. Mit einem Wert von 66,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 156.905 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Mit Abgaben von 3,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,11 EUR je Henkel vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,79 EUR an.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,40 EUR fest.

