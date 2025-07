Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Henkel vz legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 68,38 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,06 EUR aus. Bei 69,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 30.689 Aktien.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 4,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,40 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren gekostet

UBS AG: Neutral für Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet