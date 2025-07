Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteuert sich am Mittwochmittag

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 69,64 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 69,64 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.490 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 21,31 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Mit Abgaben von 5,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 83,29 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

