Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Mittwochvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 69,24 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 69,24 EUR nach oben. Bei 69,26 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 69,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 20.947 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Abschläge von 5,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,11 EUR je Henkel vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,40 EUR fest.

