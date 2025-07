Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Nachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 69,10 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 69,10 EUR zu. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,62 EUR zu. Bei 69,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 118.252 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 82,99 EUR angegeben.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 07.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

