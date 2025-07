Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Abschlägen

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 68,44 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 68,44 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,04 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 68,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.033 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 22,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 4,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,99 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,39 EUR je Henkel vz-Aktie.

