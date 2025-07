Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagvormittag mit Abschlägen

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 68,78 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 68,78 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,78 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.723 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 28,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 4,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,99 EUR.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,39 EUR je Aktie belaufen.

