Henkel vz Aktie News: Henkel vz fällt am Freitagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 68,10 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 68,10 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 68,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.347 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,99 EUR aus.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Buy

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform