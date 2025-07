Notierung im Blick

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

24.07.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Henkel vz zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 69,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 69,10 EUR zu. Bei 69,26 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65.766 Henkel vz-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Gewinne von 28,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 65,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 5,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,99 EUR. Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,39 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Buy DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA